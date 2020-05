Sparpaket: ÖVP-Chef macht Druck

Michael Spindelegger ist bekannt für seinen höflichen Umgangston. Wenn der Vizekanzler sagt, dass er "langsam ungeduldig" werde, wie am Dienstag vor dem Ministerrat, dann wissen Polit-Beobachter, dass der ÖVP-Chef innerlich kocht – weil in den Verhandlungen für das Sparpaket nur wenig weitergeht.

Er wolle "endlich einmal hören, was geht und nicht, was nicht geht", schimpfte Spindelegger. Die Schelte war nicht nur an den Koalitionspartner gerichtet, sondern auch an Parteikollegen – wie etwa den oberösterreichischen Landeschef Pühringer, der das angestrebte Sparpotenzial bei den Förderungen via KURIER angezweifelt hatte: "Wer glaubt, dass hier Milliarden zu finden sind, der irrt."

Spindelegger entgegnete: "Jeder wird seinen Beitrag leisten müssen." Doch wie die einzelnen Beiträge aussehen sollen, da scheiden sich die Koalitionsgeister. Dienstag Nachmittag wurde wieder intensiv verhandelt. Doch das Klima ist schlecht.