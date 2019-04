Sparpaket in Verwaltung finanziert Steuerreform mit

Zur Gegenfinanzierung der Steuerreform will die Regierung ja auf neue Steuern verzichten. Im Stabilitätsprogramm wird ehrlicherweise die neue Digitalsteuer (Einnahmen-Erwartung: 200 Millionen Euro) genannt. Sie muss neben einem Sparpaket im Bereich der öffentlichen Verwaltung die Steuerreform mitfinanzieren.

Der überwiegende Teil der Finanzierung kommt laut Experten freilich weiterhin aus der guten Konjunktur, die hohe Einnahmen an Steuern und Sozialabgaben beziehungsweise geringere Ausgaben für Arbeitslose mit sich bringt. Die Bundesregierung formuliert das so: "Die Finanzierung der Steuerreform ist durch Gegenfinanzierungsmaßnahmen und die erarbeiteten budgetären Spielräume in den nächsten Jahren gewährleistet."

Konkret soll in der Bundesverwaltung ein Prozent der Ausgaben quer über alle Ministerien eingespart werden (Ermessensausgaben, Anm.). Die Regierung plant aber auch nicht näher erläuterte Einsparungen bei ihren Beteiligungen, beim Insolvenz-Entgelt-Fonds sowie bei der BVA, der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter. Wörtlich heißt es: "Als oberste Prämisse gilt, dass die Steuerreform das Ziel eines ausgeglichenen bzw. positiven Budgetsaldos nicht gefährdet."