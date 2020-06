Krisen-Ministerin setzt auf Gipfeltour

Bildungsbudget allgemein Rund acht Milliarden Euro pro Jahr, davon sind etwa 93 Prozent Fixkosten (Gehälter für 126.000 Lehrer, Schulerhaltung, etc.).

Sparziel Alle Ressorts müssen sparen, laut Ministerin Heinisch-Hosek lag das ursprüngliche Sparziel bei rund 68 Millionen Euro. Die Ministerin hat sich mit Finanzminister Spindelegger auf ein Volumen von 57 Millionen geeinigt, das sind knapp 0,75 Prozent des Schulbudgets. Möglich soll das werden, indem vor allem bei Personalkosten gespart wird – größere Klassen = weniger Lehrer.

Konkrete Sparmaßnahmen In Deutsch, Mathe und Englisch sollen in der neunten Schulstufe der BMHS und ORG bei mehr als 31 Schülern anders als bisher keine Klassenteilungen mehr erfolgen. An den HTL sollen in den Werkstätten und Labors im Schnitt zehn statt acht Schüler unterrichtet werden. Und an den AHS soll bei der Informatik erst ab 25 (bisher 13) geteilt werden, bei der Bildnerischen Erziehung soll es gar keine Klassenteilung mehr geben. Auch das Team Teaching (zwei Lehrer pro Klasse) an den NMS soll reduziert werden. Gespart wird auch beim Bildungsinstitut bifie.