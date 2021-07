Später als geplant: Bundesrat blockiert Bildung und Sozialdumping

Nach dem Aufschub erfolgt das Inkrafttreten dann im September. Soll es für die Regierung rascher gehen, könnte der Nationalrat mittels Beharrungsbeschluss die Materien des Bundesrates gleich aushebeln.

Die morgige Bundesratssitzung wird der FPÖ die Gelegenheit auch geben, in einer "Dringlichen Anfrage" an Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) ihre Solidarität mit den Autofahrern auszudrücken. Unter anderem stört die Freiheitlichen die von der Ressortchefin eingeleitete Evaluierung von Straßenbau-Projekten sowie die erhöhten Strafen für Tempo-Überschreitung, die nicht gewohnheitsmäßige Raser, sondern Personen beträfen, "die zufällig einmal zu schnell unterwegs waren". Auskunft verlangt wird von Gewessler etwa bezüglich der Hintergründe des Baustopps sowie ob weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen in Planung sind.