SP-Telekomsprecher: Affäre um Breitband-Honig

Kurt Gartlehner hat schon bessere Zeiten erlebt: Im SPÖ-Klub gilt er als Paria, seit seine geschäftliche Beziehung zu Telekom-Lobbyist Peter Hochegger aufgeflogen ist; seine Funktion als Telekom-Sprecher der SPÖ musste er ruhend stellen; seine parlamentarische Immunität wurde aufgehoben, weil die Justiz gegen ihn ermitteln will.

Zwischen 2007 und ’09 hat Gartlehners Unternehmensberatung die Hälfte ihres Umsatzes von Hochegger bezogen. Vorwürfe, er hätte sich als Telekom-Sprecher von dem Telekom-Lobbyisten abhängig gemacht, hat Gartlehner stets zurückgewiesen: Er habe nie politisches Amt und privates Geschäft vermischt.

eMails, die News-Aufdecker Kurt Kuch veröffentlicht, legen nahe, dass er es mit der Trennung nicht immer so streng genommen hat.

2007 schrieb Gartlehner an den damaligen Telekom-Vorstand Gernot Schieszler: Er sei bei einem "Bienenwirtschaftsprojekt" auf ein ",Breitband-Lebensexlixier’" gestoßen. Dieser "Breitband-Honig" wäre für die Breitband-Offensive der Telekom "bestens für Marketing/PR-Aktivitäten" geeignet. Die Wabe Gmbh, deren Geschäftsführer Gartlehners Sohn ist, hatte auch eine Geschäftsbeziehung mit Hochegger. Im selben Jahr wandte sich Gartlehner mit einer anderen "kleinen, feinen Produktidee" an die Telekom: Er empfahl eine Art Mobiltelefon-Notfallbatterie und warb für eine Platzierung in Telekom-Shops, A1-Shops und Postämtern. eMails zu diesem Deal (der offenbar nicht zustande kam) verschickte er von seiner Parlamentsadresse – Stichwort "saubere" Trennung.