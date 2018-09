Sozialversicherungsreform: Länder-Kassen toben

Weniger Geld für Bürokratie und Funktionäre, mehr Geld für medizinische Leistungen für die Versicherten: Wer der Bundesregierung glaubt, kann die am Freitag vorgestellte Reform des heimischen Sozialversicherungssystems kaum schlecht finden.

Nur: Viele, die das System von innen kennen, glauben der Regierung nicht. Vor allem die Länder-Gebietskrankenkassen (GKK), die laut Regierungsplan zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengelegt werden sollen, rebellieren.

Besonders deutliche Worte findet der Obmann der steirischen GKK, Josef Harb. Er spricht gegenüber dem KURIER von der "Ausschaltung der Selbstverwaltung", ja von einer "feindlichen Übernahme" und einem "massiven Anschlag" auf die Arbeitnehmer, deren Vertreter - "mit hanebüchenen Argumenten" - aus der Sozialversicherung hinausgedrängt werden sollen. In Zukunft würden die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern erklären, "was für ihre Gesundheit angemessen ist", während sie selbst mit ihren Familien in einer anderen "Schmuckkästchen-Versicherung" versichert wären, tobt Harb.

Einsparungen "nicht nachvollziehbar"

Vor allem die von der Bundesregierung angekündigten Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro seien eine Mogelpackung. Das sieht auch Jan Pazourek so. Für den Generaldirektor der nö. GKK ist die avisierte Milliarde durch das nicht-Nachbesetzen von Verwaltungsstellen "überhaupt nicht nachvollziehbar".

Österreichweit würden in der Verwaltung der Sozialversicherungen pro Jahr ungefähr 220 Personen in Pension gehen. Selbst, wenn diese Posten alle nicht nachbesetzt werden, "sind wir in 50 Jahren noch immer nicht bei ein Milliarde", sagt Pazourek. Außerdem würden ja die Dienstgeber-Beiträge zur Unfallversicherung reduziert, wodurch in Wahrheit Geld aus dem Gesundheitssystem abgezogen würde. Das sei "Sparen bei den Patienten und nicht im System".