Sozialleistungsbetrug: 8.500 Anzeigen in drei Jahren

Die Varianten des Sozialleistungsbetrugs seien laut Innenministerium sehr vielfältig. Seit Projektbeginn seien mehr als 50 verschiedene Modi Operandi erkannt worden.

Die Task Force hat aufgrund des starken Anstiegs der Fallzahlen einen Masterplan 2021 erstellt, der bereits in Umsetzung ist. In diesem ist unter anderem die verstärkte Zusammenarbeit mit der Justiz und diversen auszahlenden Stellen, wie beispielsweise der Pensionsversicherung oder den Finanzbehörden vorgesehen. Auch die internationale Zusammenarbeit nimmt eine wichtige Rolle ein. Um diese zu verbessern wird mit dem Bundeskriminalamt Wiesbaden eng zusammengearbeitet. 2021 sind zudem zahlreiche bundesweite Schwerpunktaktionen geplant.

„Die Zusammenarbeit mit den nationalen Finanzbehörden, aber auch die internationale Vernetzung, wie zum Beispiel mit dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Effizienz der Ermittlungen“, erklärt Innenminister Karl Nehammer. Er will die Taskforce Sozialleistungsbetrug in Zukunft personell verstärken.