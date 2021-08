Sechs Tage dauerten die Kontrollen der Finanzpolizei Ost an Grenzübergängen im Osten Österreichs und am Flughafen in Wien-Schwechat. Ergeben haben sie, dass 180 Personen österreichische Sozialleistungen beziehen, ohne ihre Auslandsaufenthalte gemeldet zu haben.

Insgesamt sind 859 ein- bzw. ausreisende Personen und 315 Betriebe über aufgehaltene Firmenfahrzeuge kontrolliert worden, das berichtet das Bundesministerium für Finanzen.

Die Aktion fand unter der Federführung der Finanzpolizei Ost, zuständig für die Region Burgenland und Niederösterreich, bis Freitag, 30. Juli, statt.

Die 180 Sozialleistungsbezieher, die ihre Auslandsreisen nicht beim AMS angemeldet hatten, müssen nun zu Unrecht bezogene Leistungen bis zu drei Jahre rückwirkend zurückzahlen und haben zusätzlich empfindliche Geldbußen zu erwarten, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Außerdem wurden vor Ort 28.600 Euro an offenen Steuern und sonstigen Abgaben gepfändet.