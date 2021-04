Nehammer zieht Jahresbilanz zu Sozialleistungsbetrug

20,1 Millionen Euro wurden laut Holzer und Nehammer zu Unrecht bezogen und 50 verschiedene Modi Operandi ausgemacht. Der Betrug reiche von Notstandshilfe, über verbotene Auslandsaufenthalt bei Mindestsicherungsbeziehern bis hin zu falschen Angaben von Wohndaten u.v.m. 1.995 Anzeigen gab es im Kalenderjahr 2020 in Wien, 364 in Niederösterreich, 370 in Tirol. Die Zahlen in Tirol seien deshalb so hoch, weil es ebendort Schwerpunktprüfungen gegeben habe.

10 strategische Ziele wurden nun definiert, um dem Sozialbetrug auch künftig Einhalt zu gebieten. Dabei helfen soll, so Holzer, insbesondere die Einbindung der Justiz und der Finanzbehörden.

"Wir müssen den Kontrolldruck aufrechterhalten", sagt Innenminister Karl Nehammer, der darauf verweist, dass es eine enge Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden, insbesondere dem deutschen Bundeskriminalamt gebe.