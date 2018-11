Sozialhilfe: ÖVP und FPÖ sind beim Vermögen uneins

Die Länder stehen freilich nicht nur aus ideologischen, sondern auch aus ganz pragmatischen Gründen auf der Bremse. Der Verzicht auf den Vermögenszugriff könnte dazu führen, dass Menschen, die weniger als 863 Euro verdienen, aber heute keine Mindestsicherung beantragen, weil sie dafür ja ihr Vermögen hergeben müssten, in Zukunft sehrwohl auf die 863 Euro „aufstocken“. Wie viele das sind, und was das die Länder kostet, ist unklar. Entsprechend groß ist die Sorge in den Ländern (der KURIER berichtete).

Nicht einfacher macht die Reform, dass grund- und verfassungsrechtlich Schwierigkeiten aufgetaucht sind.

Einer der Punkte ist die „Einschleifung“. Hier geht es darum, dass Großfamilien ab einer Grenze von etwa 1500 Euro kein Bargeld, sondern vorwiegend Sachleistungen bekommen sollen.