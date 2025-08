Laut Österreichischem Integrationsfonds (ÖIF) besonders auffällig: Die Arbeitslosenquote unter Personen aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak ist sechsmal so hoch wie jene der Österreicher.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt prinzipiell. Unter Nicht-Staatsbürgern ist sie aber besonders stark verbreitet. Im Juli waren rund 150.000 Personen oder 42 Prozent der Arbeitslosen ausländische Staatsangehörige.

Auch Sicht von Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) ist dieser Trend der Integration nicht zuträglich. Sie verweist auf das aktuelle Integrationsbarometer des ÖIF, wonach der Arbeitsplatz „zentral“ sei für das Zusammenleben. Eine Umfrage zeigt, dass das Zusammenleben mit Migranten am Arbeitsplatz mehrheitlich gut bewertet wird. Nur 29 Prozent an positiven Bewertungen gibt es für das Zusammenleben im Wohnviertel, lediglich 25 für das an Schulen.

Warum verläuft die Integration so schleppend? „Die derzeitige Ausgestaltung der Sozialhilfe ist Integrationsbremse Nummer 1, denn wer zu gut von der Sozialhilfe leben kann, hat keinen Anreiz zur Integration“, meint Plakolm. Rund 40 Prozent der Sozialhilfebezieher sind Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte.