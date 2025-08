Hohe Sozialhilfe? Wien muss nicht auf den Bund warten

Mit Blick auf die Zahlen haben aber die Kritiker der „Open Border“-Fraktion recht behalten, die 2015 keinen „Fachkräftezuzug“ erkennen wollten – und oft genug mit Rechtsextremen in einen riesigen braunen Topf geworfen wurden.

Stopp des Familiennachzugs, Bezahlkarte für Asylwerber, geplante Sozialhilfekürzung: Zehn Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zählt Österreich zu den Asyl-Hardlinern in der EU. Einige (ÖVP-)Vorstöße sind Symbolpolitik, doch diese wirkt: Österreich zählt nämlich nicht mehr zu den wichtigsten EU-Zielländern von Migranten. Auch von der damaligen „Willkommenskultur“ ist wenig übrig. Das ist ungerecht jenen gegenüber, die ihre Chance nutzen und sich in Österreich ein Leben aufbauen – trotz häufiger Traumata, massiver Sprachbarrieren und Alltagsrassismus.

Was offenkundig ist: Die Integration der Zuwanderer seit 2015 in den Arbeitsmarkt verläuft sehr, sehr schleppend. Laut AMS haben rund 42 Prozent der Arbeitslosen keinen österreichischen Pass. Besonders niedrig ist die Erwerbsquote unter Syrern und Afghanen, die hauptsächlich seit 2015 ins Land kamen. Dementsprechend stellen Nicht-Österreicher die Mehrheit der rund 200.000 Sozialhilfebezieher.

Der Großteil lebt in Wien. Warum? Weil Wien am meisten zu bieten hat: die beste Infrastruktur, gewachsene Communitys und eben eine hohe Sozialhilfe – für Mehrkindfamilien sogar die höchste. Das führt in der Hauptstadt zu bizarren Auswüchsen wie den viel zitierten 9.000 Euro Sozialhilfe für eine syrische Großfamilie mit elf Kindern. Im Vergleich dazu wirkt die hohe Steuerlast für erwerbstätige Eltern wie blanker Hohn.