Welche Ukrainer keine Familienbeihilfe mehr erhalten sollen

Sie bekenne sich dazu, dass Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich Schutz erhalten, so Plakolm. "Gleichzeitig ist heute mehr denn je klar, dass Österreich weniger ausgeben muss. Das merken wir alle. Das trifft alle Bereiche. Das bedeutet eben auch, dass wir bei Sozialleistungen gezielter vorgehen müssen."

Die Familienbeihilfe in Österreich ist nach Alter gestaffelt. Für Kinder bis drei Jahre erhält die Familie 138,40 Euro, für solche bis zehn Jahre 148 Euro. Ab zehn Jahren beträgt die Leistung 171,80 und ab 19 Jahren derzeit 200,40 Euro.

Flüchtlingskoordinator warnt

Gegenüber dem Standard warnte zuletzt Andreas Achrainer, Flüchtlingskoordinator für Ukrainevertriebene: Werde die Familienbeihilfe ersatzlos gestrichen, könnten viele Ukrainerinnen in Teilzeitjobs ihre Ausgaben nicht mehr decken und müssten in ein organisiertes Heim der Grundversorgung übersiedeln. "Das organisierte Quartier ist der schlechteste Platz, um in ein selbstbestimmtes Leben zu finden", so Achrainer.

Dazu soll es aber, so ist zumindest das Statement Plakolms, ohnehin nicht kommen: "Mein Standpunkt bleibt: Die Regelung muss ein Anreiz dafür sein muss, dass vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer nur dann Familienleistungen erhalten, wenn sie ihren Zugang zum Arbeitsmarkt nutzen."