Sozialhilfe: Hartinger-Klein lenkt bei Spenden ein

Das Sozialhilfe-Grundgesetz (bekannt als Mindestsicherungsreform) ist eines der wichtigsten Anliegen der türkis-blauen Regierung. In Rücksprache mit ÖVP-Klubobmann August Wöginger wird noch vor dem 25. April, wenn das Gesetz im Nationalrat beschlossen werden soll, ein Abänderungsantrag eingebracht. Wenn alles nach Plan läuft, tritt das Gesetz mit 1. Juni dieses Jahres in Kraft. Die Länder haben dann bis Ende des Jahres Zeit für ihre Ausführungsgesetze.

Bei der viel kritisierten Knüpfung der Sozialhilfe an Sprachkenntnisse (mindestens B1 in Deutsch oder C1 in Englisch) wird es aber bleiben. Für die Bundesländer geht die Regierung von Mehrkosten von 6,7 Millionen Euro im Jahr 2020, 11,8 Mio. im Jahr 2021 und 14,6 Mio. im Jahr 2022 aus.