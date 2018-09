Soziale Medien: Entlassungen nach Entgleisungen

Ist die Verbindung in der Öffentlichkeit nachvollziehbar, kann die Entlassung ausgesprochen werden. Diese wurde bereits in mehreren Fällen für rechtlich zulässig erklärt, besonders, wenn der Anlass ein Hassposting war. Eine klare Gesetzgebung gibt es aber nicht. Die Zulässigkeit der Entlassung (sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses) ist unter anderem davon abhängig, welche Position der Arbeitnehmer im Betrieb hat und in welchem Bereich der Betrieb tätig ist. Ob das Posting in der Arbeitszeit oder Freizeit entstanden ist, macht keinen Unterschied.

Unternehmen wird empfohlen, klare Social-Media-Richtlinien für ihre Mitarbeiter aufzustellen. Viele Firmen empfehlen ihren Mitarbeitern, sich nicht an emotionalen Diskussionen, wie etwa zu Politik und Religion, zu beteiligen. Generell sollten sich Mitarbeiter online so wie in der Öffentlichkeit verhalten und respektvoll handeln. Kurz zusammengefasst: „Think before you post“ – denke nach bevor du postest, wie es auch in den KURIER-Social-Media-Richtlinien zu lesen ist.