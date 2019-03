Sorge um politische Kultur im Nationalrat

Strache verteidigt Zanger: "Stammtisch-Sprache"

Nicht einfach hinnehmen will auch FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache den obszönen Ausdruck seines Parteikollegen Zangers. "Es wird sicher einen Ordnungsruf geben", kündigte Strache am Freitag Konsequenzen an. Zum Inhalt der Rede meinte er: "Pulitzer-Preisverdächtig war es sicher nicht."

Ein wenig verteidigte Strache aber auch seinen Abgeordneten. Wer Zanger kennt, wisse, dass er Steirer und ein bodenständiger Mensch sei. In seiner Plenarrede habe er "Stammtisch-Sprache" verwendet. Aber natürlich: "So etwas sollte im Hohen Haus nicht vorkommen."

Auch in einem anderen Punkt stellte sich der FPÖ-Chef vor seinen Mandatar. Dass Zanger ausgerechnet bei einer Kundgebung der rechtsextremen Identitären, deren Auflösung gerade geprüft wird, Grußworte abgehalten habe, sei ihm wie jedem Bürger frei gestanden. Derzeit gebe es lediglich Ermittlungen.

SP-Gewerkschafter über Sager verärgert

Der obszöne Ausdruck von Zanger verärgerte die SPÖ-Gewerkschafter. FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi fordert von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eine Entschuldigung.

Der Ausdruck von Zanger fiel während der Debatte zum vom Rechnungshof vorgelegten Einkommensbericht Mittwochabend. Zanger verteidigte dabei den Familienbonus und warf Betriebsräten und Gewerkschaftern vor, die Menschen dahin gehend nicht richtig informiert zu haben. "Jetzt siehst du wenigstens einmal, was das für Beidl sind", sagte Zanger dabei in deren Richtung. Protestrufe in Richtung Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) kamen unter anderem von der SPÖ.