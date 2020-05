Karmasin wirbt für Schwedenbomben

Familienministerin Sophie Karmasin verrät in einem YouTube-Video der ÖVP, dass sie sich mit Schwedenbomben "frisch" hält. Genüsslich beißt sie in eine ebensolche. "Es gibt ja auch nicht einen Familientypus in Österreich, sondern viele viele – wie bei den Schwedenbomben", sinniert Karmasin im Eigenwerbespot und greift noch einmal zu. Am Teller liegen "viele, viele" Sorten: Jene mit und ohne Kokos.

Seit kurzem könnte die Ministerin beim Anblick von Schwedenbomben auch an ihren Ehemann Gerhard Schaller denken. Der ist nämlich neuerdings Geschäftsführer von Niemetz und damit auch der Herr über die Schwedenbomben.