Sonntagsöffnung nach dem Lockdown? ÖGB-Chef ist erwartungsgemäß skeptisch

Der Präsident des Gewerkschaftsbundes ÖGB, Wolfgang Katzian, ist erwartungsgemäß skeptisch, was die von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer ins Spiel gebrachte Sonntagsöffnung zur Bewältigung der Corona-Krise angeht. Mahrer hat angeregt, nach dem Lockdown eine vorübergehende Sonntagsöffnung zuzulassen, um den Handel und die Wirtschaft zu stützen.

"Ich habe mit ihm (Mahrer, Anm.) telefoniert, ich war überrascht. Offenbar wird das in der Wirtschaft diskutiert, aber die Fachgewerkschaft hat noch keinen offiziellen Wunsch oder Brief bekommen", sagte Katzian am Donnerstag in der ZIB2.