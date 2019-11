Sondierungsschluss: ÖVP und Grüne trafen sich zur letzten Runde

Es wird ernst. Am heutigen Freitag haben sich die sechsköpfigen Teams von ÖVP und Grünen ein letztes Mal getroffen, um die mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu sondieren. Die Gespräche sollen den ganzen Tag dauern, am Abend wolle er die Sondierungen dann in einem Statement "Revue passieren" lassen, kündigte ÖVP-Chef Sebastian Kurz an. Über etwaige Ressortzuständigkeiten sei noch nicht gesprochen worden. Auch wann die Entscheidung, ob Regierungsverhandlungen aufgenommen werden, verkündet wird, ließ er offen. Allerdings: "Sicherlich relativ zeitnah nach Ende der Sondierungsphase", sagte Kurz.