Sondersitzung wegen Casino-Causa auf Schiene, U-Ausschuss möglich

Angesichts der Affäre um Postenvergaben in den Casinos Austria und anderen öffentlichen Unternehmen will Kogler über einen U-Ausschuss mit SPÖ und NEOS verhandeln, wie er im Gespräch mit der APA sagte. Ob das die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP belasten könnte, lässt er offen. Zudem will er ein Transparenz- und Antikorruptionspaket erstellen.

Zuvor hatten das Wochenmagazin "Falter" und die "Presse" neue Chatprotokolle, Mails und SMS veröffentlicht, die insbesondere Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP) und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) in der Causa Casinos belasten. Auch bei weiteren Postenbesetzungen, etwa in der Nationalbank, legen diese einen Postenschacher in der türkis-blauen Vorgängerregierung nahe. Etwa heißt es in einer WhatsApp-Nachricht Straches an Löger vom 19. März: "... Wir haben (gemeint ist wohl die FPÖ) bei der ÖBB; Asfinag, Donau, etc. alle eure 30 AR sofort umgesetzt.... in euren Ressorts warten wir bis heute... auch Telekom!"