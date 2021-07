Kurz hatte am Sonntag krankheitsbedingt das vorgesehene Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele abgesagt und ließ sich von Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) vertreten. Es handle sich nicht um eine Covid-Erkrankung, hieß es seitens des Kanzleramtes - dies wurde am Montag auf APA-Nachfrage neuerlich bestätigt.

Der Sommerministerrat in Reichenau findet am Mittwoch nach der ÖVP-internen Klausur der türkisen Regierungsmitglieder statt, die bereits am Dienstag (nicht medienöffentlich) abgehalten wird. Im Anschluss an das Pressefoyer am Mittwoch nach der Regierungssitzung steht noch ein gemeinsames Mittagessen am Plan.