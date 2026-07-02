Ost-West-Gefälle: Wo die Sommerbetreuung für Kinder am längsten fehlt

Am Freitag beginnen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die neunwöchigen Sommerferien - Betreuungsprobleme sind für Eltern meist inkludiert. Diese fangen aber nicht erst im Schulalter an, sondern bereits früher: Im Schnitt sind Krippen acht, Kindergärten neun und Horte 14 Tage lang im Sommer geschlossen. Besonders lange haben Horte in Vorarlberg (45 Tage) zu. Die Grünen fordern angesichts der Situation vor allem im Westen eine flächendeckende Sommerbetreuung.

Laut Kindertagesheimstatistik 2024/25 sind Kinderbetreuungseinrichtungen - also Krippen, Kindergärten und Horte - vor allem im Westen lange zu. Während im Sommer die Einrichtungen in Vorarlberg und Salzburg je 15 und in Tirol, Oberösterreich und Kärnten je 13 Schließtage verzeichnen, sind es in Wien und Niederösterreich nur sieben, in der Steiermark fünf und im Burgenland gar nur ein halber Tag. Die längste Zeit ohne Sommerbetrieb gibt es über alle Bundesländer hinweg in den Horten, vor allem in Vorarlberg (45), aber auch Niederösterreich (21,5) und Salzburg (19).