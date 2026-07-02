Mit dem Beginn der Sommerferien startet für viele Familien die Reisezeit. Doch längst nicht alle Kinder können sich auf Urlaub oder Ferienprogramme freuen. Nach Angaben der Volkshilfe lebt jedes fünfte Kind in Österreich in Armut oder ist armutsgefährdet. Für sie seien die Ferien häufig von finanziellen Einschränkungen und sozialer Ausgrenzung geprägt.

Nach Angaben der Sozialorganisation leben rund 319.000 Kinder und Jugendliche in Haushalten, die sich nicht einmal eine Woche Urlaub pro Jahr leisten können. Besonders betroffen sind armutsgefährdete Familien: Mehr als ein Drittel ihrer Kinder verbringt die Ferien ohne Urlaubserfahrung. Das könne dazu führen, dass Kinder nach den Ferien das Gefühl hätten, nicht mitreden zu können oder ausgeschlossen zu sein, sagte Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger.

Hitze trifft arme Familien besonders

Neben dem fehlenden Urlaub verweist die Volkshilfe auf ein weiteres Problem: die zunehmende Sommerhitze. Armutsgefährdete Familien lebten häufiger in dicht verbauten Stadtgebieten, in denen sich Hitze besonders staut. Gleichzeitig fehlten oft die finanziellen Möglichkeiten für Schwimmbadbesuche oder Aufenthalte an kühlen Orten wie Museen oder anderen klimatisierten Einrichtungen. Die Organisation fordert deshalb mehr Hitzeschutz auf öffentlichen Spielplätzen sowie eine stärker auf den Klimawandel ausgerichtete soziale Infrastruktur.

Hohe Kosten für Ferienbetreuung

Auch die Betreuung während der neunwöchigen Sommerferien stelle viele Familien vor Herausforderungen. Berufstätige Eltern müssten häufig kostenpflichtige Ferienangebote in Anspruch nehmen, die insbesondere für Haushalte mit geringem Einkommen schwer leistbar seien.