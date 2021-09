Sobotka in Schweden: Europa braucht „Digital Deal“

Die Eröffnung der Parlamentssaison in Schweden ist jedes Jahr im September etwas Besonderes. Mit einer Zeremonie ziehen die Abgeordneten nach der Sommerpause in den Riksdag in Stockholm ein, König Carl Gustaf hält eine Rede. Österreichs Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka ist von den Schweden heuer als Gast geladen, trifft den König und den Parlamentspräsidenten zur Audienz. Königin Silvia unterhielt sich mit Sobotkas Gattin Marlies. Sie zeigt sich an deren Kenntnissen über musikalische Psychotherapie bei Kindern besonders interessiert. Auch in Schweden leiden viele junge Menschen an den psychischen Folgen von Corona.

Das Land war im Gegensatz zu fast allen anderen EU-Staaten ohne Lockdowns ausgekommen, verzeichnete aber höhere Infektions- und Sterbezahlen.