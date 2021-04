Sobotka für Abschaffung der Wahrheitspflicht im U-Ausschuss

Auch eine Live-Übertragung, die von SPÖ, FPÖ, Grünen und Neos gefordert wird, schließt Sobotka nicht aus.

Kritik von Neos und FPÖ

„Es reicht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka offenbar nicht mehr, in seiner Rolle als U-Ausschuss-Vorsitzender permanent im Sinne der Volkspartei statt im Sinne der unabhängigen Aufklärung zu agieren", kritisierte Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper die Aussagen, "jetzt will er auch noch die Wahrheitspflicht in Untersuchungsausschüssen abschaffen.“

Keine Auskunftsperson müsse "ungeheure Sorge" vor einem Untersuchungsausschuss haben, meint Krisper - außer, man sage wissentlich die Unwahrheit.

Der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, sprach mit Blick auf Sobotkas Vorstoß von einem "wahnwitzigen Vorschlag".