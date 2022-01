Sobotka denkt Homeoffice für ungeimpfte Abgeordnete an

Er glaube, dass Sobotka bemüht sei, "irgendwelche Ablenkungsfronten aufzumachen, weil er eine panische Angst davor hat, dass er möglicherweise mit seiner Rolle im Innenministerium oder als ÖAAB-Funktionär, jedenfalls als Vertreter der niederösterreichischen ÖVP in wenigen Wochen schon das Epizentrum eines ganz gigantischen Korruptionsskandals sein könnte", meinte Kickl. Sobotka schlafe wohl in diesen Tagen "ganz, ganz schlecht", weil er einen "panischen Schiss davor hat, was auf dem Handy des Herrn Kloibmüller (ehemaliger Kabinettschef im Innenministerium, Anm.) alles zu finden ist".

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) - der selbst geimpft ist - sprach sich ebenfalls gegen Sobotkas Vorschlag aus. "Ich lehne eine Ungleichbehandlung von geimpften und ungeimpften Menschen in allen Bereichen unserer Gesellschaft ab. Das betrifft sowohl den Lockdown für nicht geimpfte Bürger als auch einen Ausschluss von nicht geimpften Mandataren aus dem Plenarsaal", betonte er in einer Aussendung.