So soll Gewesslers Superministerium zerschlagen werden

Die Frage dabei: Das " Superministerium “ wurde 2020 mit allen Agenden ausgestattet, weil die Grünen nicht akzeptieren wollten, für die Klimabilanz der Republik verantwortlich zu sein, ohne in den wesentlichen Bereichen auch gestalten zu können. Ob das mit einer Aufspaltung besser werden wird?

Die einstigen Verkehrsagenden könnten wieder in einem eigenen Verkehrsministerium zusammengefasst werden, das von der SPÖ geführt werden soll. Genannt werden als mögliche Minister unter anderem SPÖ-Chef Andreas Babler selbst und Niederösterreichs SPÖ-chef Sven Hergovich .

Die Klima- und Energieagenden hatten in den bisherigen Verhandlungen zumindest keine Priorität von den drei Parteichefs. Allerdings kommt hier die EU zu Hilfe, denn demnächst werden nahezu alle wesentlichen Emissionsbereiche auf europäischer Ebene geregelt. Die neue Regierung kann also sagen, bei den Klimazielen im europäischen Gleichklang zu agieren.

Schließlich wollen zwei wesentliche Verhandlergruppen, nämlich die ÖVP Niederösterreich und die SPÖ Wien, diesen Tunnel unter einem Naturschutzgebiet unbedingt haben.

Klimaschutzgesetz

Trotz vieler Anläufe haben sich die Grünen an der Volkspartei von 2020 bis 2024 bezüglich eines bundesweiten Klimaschutzgesetzes die Zähne ausgebissen, Österreich hat schon seit 2019 keines mehr, was die damaligen Oppositionsparteien SPÖ und Neos fast im Wochentakt kritisiert hatten. Jetzt soll es kommen. Unklar ist zur Stunde, ob die umstrittenen Regelungen enthalten sein werden – konkret Sektorziele auch für die Bundesländer und deren Regierungen, wo wesentliche Agenden wie Energie und Energieeffizienz liegen. Bei diesem Gesetz soll die Klimawissenschaft in Form eines Klimakabinetts allerdings eng eingebunden werden.