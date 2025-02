Wie Europas Eisenbahn die nötige 500 Milliarden-Euro-Investition stemmen soll

Die industrielle Revolution nahm in Europa vor gut 200 Jahren ihren Anfang mit der Eisenbahn und dem Bau der Schieneninfrastruktur. Heute hat Europa ein weltweit einzigartig dichtes Schienennetz, die Bahn ist ein Rückgrat der Wirtschaft, aber auch des öffentlichen Verkehrs geworden.

Doch seit etwa 25 Jahren stagnieren die Investitionen in die Bahninfrastruktur in der EU und gefährden so die wirtschaftliche Zukunft, kritisieren Andreas Matthä, CEO der ÖBB und Christian Helmenstein, Ökonom in der Industriellenvereinigung und Geschäftsführer des Economica Institut für Wirtschaftsforschung. In einem gemeinsamen Essay, den sie am Dienstag in Brüssel vor EU-Parlamentariern präsentierten, erklärten sie, warum Europas Bahn-Infrastruktur zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor werden müsse.

Eigentlich will die EU ihr „Transeuropäisches Verkehrsnetz“, auch als TEN-T bekannt, bis 2030 massiv ausbauen, doch wie Matthä und Helmenstein zeigen, reicht die EU-Finanzierung über Instrumente wie die „Connecting Europe Facility (CEF) bei Weitem nicht aus.

Die CEF hat für den Zeitraum 2021–2027 ein Gesamtbudget von 33,7 Milliarden Euro, doch TEN-T benötigt nur für die Bahninfrastruktur bis 2030 etwa 500 Milliarden Euro. Die Finanzierungslücke ist also beträchtlich.