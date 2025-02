Tempo 150: Was ein Kanzler Kickl für Österreichs Klimaziele bedeuten würde

Zur Stunde wissen wohl nicht einmal die Regierungsverhandler von FPÖ und ÖVP, was am Ende in Sachen Klimaschutzpolitik übrig bleibt. Gelingt die Regierungsbildung und hält diese die volle Amtszeit bis 2029, müsste auch Bundeskanzler Herbert Kickl (FPÖ) Klimapolitik machen.

Den Rahmen dafür gibt der 347-seitige "Integrierte nationale Energie- und Klimaplan für Österreich, Periode 2021-2030“ vor, den die türkis-grüne Regierung mühsam ausverhandelt und mit der EU-Kommission in Brüssel vereinbart hat.