So läuft der erste Wahlkampf ohne Regierungsparteien

Wie also werden die Parteien die nächsten 100 Tage gestalten? Die SPÖ will am 13. Juli ihr Programm beschließen, der Intensiv-Wahlkampf dauert bei den Roten sechs Wochen. Bei der FPÖ gibt es die geballte Ladung erst drei Wochen vor dem Wahltag am 29. September – vorher wird Spitzenkandidat Norbert Hofer durch Österreich touren.

Bei den Neos haben sich bisher 140 Personen für die Wahlliste beworben, nach der Online-Vorwahl wird die Liste am 6. Juli fixiert. Derweil nimmt die Kampagne erste Formen an: Der Arbeitstitel: „Von A bis Z: Von Anstand bis Zukunft.“ Die heiße Phase dauert vier Wochen, Chefin Beate Meinl-Reisinger tingelt aber schon im Juli durch die Lande, um die Stimmung abzutesten.

Und die Stimmung geht derzeit in Richtung Fortsetzung von Kurz’ Kanzlerschaft: Laut einer Relevanzstudie des ORF würden 38 Prozent der Befragten ÖVP wählen. Mit wem soll diese koalieren? Derzeit kommen dafür FPÖ ( Sonntagsfrage: 18 %), die SPÖ (21) und die Grünen (12) in Frage. Aber noch ist ja Zeit derlei zu entscheiden. Zumindest 100 Tage.