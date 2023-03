SNB-Pleite: Brunner sieht keine Auswirkungen auf Europa

Der Kollaps der US-Bank SVB sollte für Europa keine Auswirkungen haben. Diese Meinung vertrat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) Montagabend in der Zeit im Bild 2. "Nein, da droht keine Gefahr", meinte er wörtlich in dem Interview. Man habe das heute mit der EU-Kommission und der Euorpäischen Zentralbank besprochen. Die Auswirkungen auf Europa würden laut Experten "nicht da sein".

Zur Höhe der Inflation in Österreich erklärte er, man liege leicht über dem EU-Schnitt. Die Gründe dafür seien das hohe Durchschnittseinkommen und, dass die Kaufkraft in Österreich höher sei als etwa in Spanien. Auch, dass die staatlichen Hilfen wirken, könne man daran erkennen.