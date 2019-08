Skurriles FPÖ-Video zeigt Hofer und Kurz bei Paartherapie

"Sie beide haben eine großartige Beziehung, kommen gut miteinander aus, respektieren einander, haben dieselben Ideen", sagt die Frau, die in dem Video die Therapeutin spielt. "Wollen Sie das wirklich riskieren, nur wegen... Ibiza?" Hofer entgegnet daraufhin: "Das ist nicht das, was ich will."

Zum Abschluss holt die Therapeutin noch zu einem Schlussplädoyer aus. Unstimmigkeiten kämen in den besten Beziehungen vor, ÖVP und FPÖ sollten es noch einmal mit einer Koalition probieren. Der Spot scheint sich weniger an die Wählerinnen und Wähler, sondern vielmehr direkt an die ÖVP zu richten. Die Freiheitlichen werben weiterhin stark für sich selbst als bestmöglichen Regierungspartner.