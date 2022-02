"Situation ist ernst": Regierung schickt Krisenteam in die Ukraine

Die Lage in der Ostukraine hat sich in den vergangenen Stunden und Tagen deutlich verschärft. Ukrainische Streitkräfte und prorussische Separatisten werfen einander vor, gegen den offiziell geltenden Waffenstillstand verstoßen zu haben, auch der Informationskrieg ist in vollem Gange.

Österreichs Bundesregierung hat am Sonntag reagiert und ein Krisenteam nach Kiew geschickt. Es besteht aus sieben Mitarbeitern des Außen-, Innen- und Verteidigungsministeriums. Das Krisenteam soll Mitarbeiter bei der österreichischen Botschaft bei der Krisenbewältigung und Auslandsösterreicher bei der Ausreise unterstützen.

"Spirale der Gewalt stoppen"

Die Lage sei ernst und könnte jeder Zeit eskalieren, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP): "Wir treffen alle Vorkehrungen, um Österreicherinnen und Österreicher zu schützen und ihnen eine sichere Ausreise zu ermöglichen. Die Entsendung dieses Krisenteams ist eine Maßnahme, um alle Landsleute, die die Ukraine verlassen wollen, dabei zu unterstützen." Er fordere die russische Regierung dazu auf, die "Spirale der Gewalt zu stoppen und die Kampfhandlungen zu beenden".

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bekräftigte, dass Österreicher die Ukraine verlassen sollen. "Es ist davon auszugehen, dass die Ausreisemöglichkeiten in den nächsten Tagen immer geringer werden", sagte Schallenberg. Umso wichtiger sei es jetzt, die Botschaft vor Ort zu unterstützen - etwa bei der Abwicklung der Ausreisen.