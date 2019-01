Sind vier Tage im Büro genug?

Die Forderung nach einer gesetzlich garantierten Vier-Tage-Woche ist mittlerweile sogar offizielle Linie der Arbeiterkammer.

Schon Ende November brachten die Vertreter der SPÖ-Gewerkschafter FSG den Wunsch in die Hauptversammlung ein. Und eben dort wurde er zusammen mit anderen Forderungen ( Rechtsanspruch auf Altersteilzeit und Bildungskarenz, Erhöhung des Urlaubsanspruches auf sechs Wochen für alle etc.) beschlossen.

In „normalen“ innenpolitischen Zeiten sind Beschlüsse der Hauptversammlung der Bundesarbeiterkammer real-politisch nicht notwendigerweise von Brisanz.

2019 ist die Sache allerdings ein wenig anders.

Der Grund: Ende Jänner beginnen im Westen die Arbeiterkammer-Wahlen. Diese werden bundesweit bis April laufen. Und bis dahin bleibt die Vier-Tage-Woche als Kampagnen-Thema für AK und ÖGB jedenfalls auf dem Tapet.

„Die Bundesregierung hat im Zuge der Einführung des Zwölf-Stunden-Tages immer davon gesprochen, dass die Vier-Tage-Woche jetzt Realität wird. Wir nehmen sie einfach bei ihrem Versprechen und fordern, dass die Menschen ein festgeschriebenes Recht darauf bekommen“, sagt FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi.

In der Wirtschaftskammer kommentiert man die Debatte mit Zurückhaltung. „Wir sind nicht generell gegen die Vier-Tage-Woche“, sagt Rolf Gleißner, stellvertretender Abteilungsleiter für Sozialpolitik. Allerdings sei eine gesetzliche Regelung nicht für alle Branchen und Unternehmen sinnvoll. Gleißner: „Aus unserer Sicht sollte die Arbeitszeit in Unternehmen nicht per Gesetz verordnet, sondern zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Sei es im Betrieb selbst mit einer Betriebsvereinbarung oder im Zuge der Verhandlungen für die Kollektivverträge.“