Schwarzer AK-Präsident: „Regierung betreibt Politik der Spaltung“

In den westlichen Bundesländern starten Ende Jänner die Arbeiterkammer-Wahlen. Den Abschluss des österreichweiten Urnengangs mit 3,7 Millionen Wahlberechtigten bildet Anfang April die Steiermark. Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl (FCG), neben seinem Vorarlberger Amtskollegen der einzige schwarze AK-Chef, zieht mit heftiger Kritik an der Regierung und der Forderung nach einem Rechtsanspruch auf die 4-Tage-Woche in den Wahlkampf.

KURIER: Wie zu Hause fühlen Sie sich noch in der ÖVP?

Erwin Zangerl: Ich bin ÖVPler und gehöre zur Abteilung ,soziale Schwarze‘. Ich fühle mich sehr wohl, weil ich nicht alleine bin. Es ist nett, wenn man oberflächlich eine neue Farbe aufträgt. Der Grund ist aber immer noch schwarz.

Sie üben seit Monaten scharfe Kritik an der türkis-blauen Regierung und damit an der eigenen Partei. Wie ist Ihr Verhältnis zu Sebastian Kurz?

Ein kurzes Verhältnis. Ich hatte einmal Kontakt, und das war es dann. Ich finde das bedauerlich. Denn ich glaube, dass es der ÖVP gut tut, dass es soziale Arbeitnehmervertreter gibt. Aber sie werden derzeit nicht nachgefragt, weil jene, die viel Geld investiert haben, das nicht wollen.