Anderl: "Geht es Beschäftigten gut, geht es Wirtschaft gut"

Inhaltlich will die rote Präsidentin mit ihrer Forderung nach einem Rechtsanspruch auf die Vier-Tage-Woche punkten. Anderl: „Das ist jetzt erstmalig im Handel geglückt. Das ist für mich das Vorbild.“

Und sie will „ganz genau hinschauen“, dass die Beschäftigten die nächste Steuerreform nicht selbst zahlen.

Anderl rechnet vor: „Wenn nach dem Familienbonus und anderen kleinen Entlastungen grob gesagt drei Milliarden für die Steuerreform übrig bleiben, und davon die Hälfte an Unternehmen geht, bekommen die Beschäftigten mit 1,5 Milliarden ja nicht einmal den Effekt der kalten Progression abgegolten. Das kann es dann aber nicht gewesen sein.“

Auch die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Sozialversicherungsbeiträge im Zuge der Steuerreform senken zu wollen, sieht Anderl kritisch. „Das klingt nur als Überschrift gut. In Wahrheit reißt durch die erwartbaren Mehrkosten der Kassenfusion derzeit ein Riesenloch in der Sozialversicherung auf. Eigentlich muss also frisches Geld in das System, stattdessen werden neue Löcher aufgerissen. Ich fürchte, dass die Beschäftigten zum Beispiel über Selbstbehalte am Ende wieder selbst die Zeche bezahlen.“

Für das neue Offensivpaket der AK in Höhe von 150 Millionen Euro für Digitalisierung, Pflege, Wohnen und Bildung „haben wir nicht die Regierung gebraucht“, verteidigt sich die AK-Präsidentin. Natürlich verstärke man die Leistungen für Mitglieder auch im Zusammenhang und im Vorfeld der kommenden Wahl. Anderl: „Das ist ja wohl legitim. Auch die Regierung macht die Steuerreform vor der nächsten Nationalratswahl.“