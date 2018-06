"Zerstört Gesellschaft": Schwarzer AK-Chef gegen 12-Stunden-Tag

Der Initiativantrag der Bundesregierung zur Arbeitszeitflexibilisierung hat zu erbitterter Kritik des Tiroler Arbeiterkammerpräsidenten Erwin Zangerl geführt. Dies ist brisant, da dieser in dem westlichen Bundesland aus der ÖVP kommt. "Das ist der Beginn der mutwilligen Zerstörung unserer Gesellschaft, vor allem unseres Familien-, Vereins- und Soziallebens", polterte der schwarze AK-Chef in einer Aussendung.

"Diese unsozialen Türkisen"

"Als christlich-sozialer schwarzer Arbeitnehmervertreter schäme ich mich für diese neoliberale Politik, die diese unsozialen Türkisen derzeit betreiben. Die Industrie hat vor den Wahlen in die Regierung investiert und verlangt jetzt ihren Anteil", erklärte Zangerl, der in der Vergangenheit bereits mehrmals als vehementer Kritiker von Türkis-Blau auftrat. Aus Angst, dass dieser "hinterhältige Anschlag auf die Arbeitnehmer und ihre Familien" von den Interessenvertretungen, Verbänden und NGOs in der Luft zerrissen werde, komme die geplante gesetzliche Verschlechterung nicht einmal mehr in den normalen Gesetzes-Begutachtungslauf, sondern soll im Wirtschaftsausschuss des Parlaments abgehandelt werden. "Wie feig ist denn das?", fragte der Tiroler AK-Chef.