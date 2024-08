Nach turbulenten Jahren: Sigmund Freud Privatuni erhält neuen Rektor

Pollak, geboren am 29. März 1969 in Klosterneuburg (Niederösterreich), hat nach seinem Studium der Politikwissenschaften und Philosophie an der Uni Wien eine postgraduale Ausbildung am Institut für Höhere Studien (IHS) und einen MSc. in Politischer Theorie an der London School of Economics and Political Science (LSE) abgeschlossen, es folgten u.a. Forschungsstipendien am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und der University of Reading (England).

Rektor der Webster Vienna Private University

Seine berufliche Laufbahn begann Pollak am Institut für Europäische Integration der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), von 2010 bis 2015 leitete er die Abteilung Politikwissenschaften am IHS. 2016 wurde er zum Rektor der Webster Vienna Private University ernannt, wo er schon ab 2009 Professor für Politikwissenschaften gewesen war.