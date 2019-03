Sicherungshaft: Opposition sieht "Schlagzeilen-Aktionismus"

Lückenlose Aufklärung

Vor Gesprächen fordert die SPÖ eine rasche lückenlose Aufklärung des Falls in Dornbirn. Dazu stünden verschiedene parlamentarische Möglichkeiten inklusive die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Verfügung. Ferner müsse ein konkreter Gesetzesvorschlag vorgelegt werden. Der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried werde sich in der Angelegenheit mit der Koalition in Verbindung setzen, schreibt Rendi-Wagner in dem der APA vorliegenden Schreiben.

Meinl-Reisinger erklärt in einem Facebook-Video, dass es in der Sache nur Geschwurbel aber keinen konkreten Gesetzesvorschlag gebe. Dann verweigere auch noch Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) das Gespräch mit der Opposition. Aufgeklärt werden müsse zunächst der Fall von Dornbirn und zwar restlos. Wie die SPÖ vermuten auch die Neos, dass man den Täter davor in Schubhaft nehmen hätte können. Insgesamt attestiert Meinl-Reisinger der Regierung "Schlagzeilen-Aktionismus", "Agitation" und den verantwortungslosen Versuch, das Land zu spalten. Mehr als Skepsis sei angebracht.