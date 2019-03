Schwere Bedenken bei Sicherungshaft: "Brandgefährlich"

Die von der Regierung geplante Sicherungshaft bleibt höchst umstritten. Verfassungsrechtler, Richter und Anwälte äußerten auch am Donnerstag schwere Bedenken über die türkis-blauen Pläne, gefährliche Asylwerber in Haft zu nehmen, schon bevor sie möglicherweise eine konkrete Straftat begehen.

Unterdessen haben die Regierungsparteien ihr Verhandlungsangebot an die Oppositionsparteien konkretisiert und einen Termin mit SPÖ und Neos "in den nächsten Tagen" in Aussicht gestellt. Rote und Pinke kommen damit aber in die Zwickmühle. Gehen sie auf die Verhandlungen ein, sind sie sozusagen genau dort, wo sie die Regierung verhandlungstaktisch haben will. Verhandeln sie nicht mit ÖVP und FPÖ, können ihnen die Regierungsparteien Blockadehaltung und Gesprächsverweigerung zum Schaden der Bevölkerung vorwerfen.

Richtervereinigung: Grundlage für weitere Eingriffe

Richtervereinigungs-Präsidentin Sabine Matejka befürchtet inhaltlich, dass die Regierung auch die Grundlage für weitergehende Eingriffe in die Freiheitsrechte über Asylwerber hinaus schaffen will. Der Präsident der Rechtsanwaltskammer, Rupert Wolff, hält die Präventivhaft-Pläne der Regierung für "brandgefährlich".