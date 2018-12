Sicherheitslücke: "Kaiser Franz Josef" bei Außenminister-Treffen

"Ein Europa, das schützt" - den Slogan der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs, die Ende des Jahres an Rumänien übergeben wird, würde Ewa Dziedzic daher insofern relativieren. "Es verdichtet sich der Eindruck, als wäre die Regierung Kurz nicht in der Lage, eigene Veranstaltungen in Wien zu schützen", kritisiert die Grünen-Bundesrätin.

In einer parlamentarischen Anfrage an das Bundeskanzleramt will sie nun wissen, ob bekannt ist, wie viele dieser illegitimen Zutrittskarten im Umlauf sind und was man dagegen zu tun gedenkt bzw. dagegen getan hat. Ein Bild der Zutrittskarte kursierte bereits im Sommer in den sozialen Medien.

Zudem hätten nach Ansicht von Dziedzic die internationalen Gäste informiert werden sollen, dass sie einer "massiven Gefährdung" ausgesetzt waren. Nicht durch den ehemaligen Kaiser, sondern durch etwaige andere ungebetene Gäste, die sich über Fake-IDs Zutritt verschafft haben könnten.