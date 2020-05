Antiterroreinsatz mit Pleite-Armee?

Politik und Boulevard überschlagen sich mit scheinbaren Lösungsansätzen. Nicht diskutiert wird aber die Grundfrage, wofür ein Land mitten in Europa noch eine Armee benötigt. Dabei kann gerade heute eine militärische Bedrohung in Österreich schneller akut werden, als noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Denn nun bedrohen subkonventionelle Spezialtruppen wie auf der Krim oder Terrororganisationen die kritische Infrastruktur Europas. Für Österreich heißt das: Ist die Republik nicht in der Lage, wesentliche Energieversorgungseinrichtungen und Kommunikationssysteme zu schützen, könnte von Österreich aus halb Mitteleuropa lahmgelegt werden.

Die schweren Waffen sind großteils weg. Die Flugzeuge liegen am Boden. Die schlecht ausgerüsteten Soldaten gehen zu Fuß, weil es an Treibstoff und Ersatzteilen fehlt. Der Zustand des Bundesheeres entspricht dem einer Armee, die gerade eine schwere, militärische Niederlage erleiden musste.