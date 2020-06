Serbien: Abschiebungen per Autobus geplant

Freie Fahrt für geflüchtete Kosovaren soll es zumindest in ihre Heimat geben. Donnerstag unterzeichneten Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und ihr serbischer Amtskollege Nebosja Stefanovic in Belgrad ein Grundsatzübereinkommen, das den Rücktransport abgelehnter Asylantragsteller aus dem Kosovo per Bus über serbisches Territorium ermöglicht. Alleine in diesem Jahr sind rund 400 Personen aufgrund eines negativen Asylbescheids freiwillig in den Kosovo zurückgekehrt, 23 Personen wurden von der Grenzschutzagentur Frontex mit Charterfliegern rückgeführt. Darüber hinaus gab es viele Einzelabschiebungen. Es kamen aber seit Jahresbeginn insgesamt 1900 Kosovaren ins Land, die mit ablehnenden Bescheiden und Rückführung rechnen müssen.