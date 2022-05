Seniorenbund Oberösterreich kassierte unerlaubterweise Corona-Hilfen

Der Obmann des oö. Seniorenbundes, Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer, sagte im Gespräch mit den OÖN, dass ein Viertel des Geldes an die Landesleitung, der Rest an Ortsgruppen gegangen sei. „Mit dem Geld für die Landesleitung wurden fast ausschließlich Gehälter bezahlt. Wir haben 20 Mitarbeiter und in der Corona-Zeit keine Kurzarbeit in Anspruch genommen.“ Hätte man dies getan, hätte man mehr öffentliches Geld bekommen, meinte er.

Bereits zuvor hatte die Tiroler Seniorenbund-Obfrau Patrizia Zoller-Frischauf erklärt, der Seniorenbund in Tirol habe seine sieben Mitarbeiter halten wollen.

Der auf Parteifinanzen spezialisierte Politikwissenschaftler Hubert Sickinger weist im Gespräch mit dem KURIER allerdings darauf hin, dass dies keine rechtskonforme Verwendung der Fördergelder gewesen sei – diese seien definitiv nicht für Personal gedacht, dafür hätte es das Tool der Kurzarbeit gegeben. Dieses Problem stelle sich unabhängig von der Frage, ob die Gelder überhaupt hätten in Anspruch genommen werden dürfen. Sickinger meint auch, dass über die AWS-Prüfung hinaus der Rechnungshof noch „Fragen haben“ könnte, wenn die ÖVP im Herbst ihren Rechenschaftsbericht abgibt.

Aus Sicht Sickingers drohe sowohl eine Rückzahlungsforderung als auch „allenfalls eine Verwaltungsstrafe“. Darüber hätte dann der (beim Bundeskanzleramt eingerichtete) Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) zu entscheiden. Dagegen könnten wiederum Rechtsmittel beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden.