Und wieder grüßt das parlamentarische Murmeltier. Wieder einmal soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss durch die koalitionäre Mehrheit vorzeitig abgewürgt werden, weil anstehende Untersuchungsthemen aus Sicht der Parteien zu heikel und zu gefährlich werden.

Die schleichende Selbstabwertung des Parlamentes als Kontrollorgan der Regierung bekommt wieder einmal einen kräftigen Schub.

Gnadenlos nutzen SPÖ und ÖVP die tatsächlichen Schwächen und den Mangel an Souveränität der grünen Ausschussvorsitzenden Moser, um ein Scheitern des U-Ausschusses zu provozieren. Es ist ihnen völlig egal, dass damit die bisher durchaus respektable gemeinsame Leistung aller Fraktionen bei der Aufklärung zahlloser Missstände entwertet zu werden droht.

Interesse an möglichst viel bremsendem Schaum haben alle Fraktionen außer den Grünen. Blau-Orange muss peinliche Enthüllungen im Kapitel Kauf von Staatsbürgerschaften fürchten. Für die ÖVP lauern neue Gefahren in Zeugenaussagen zu den Telekom-Ostgeschäften und zusätzlich in noch nicht bekannten Akten zu Blaulicht- und BUWOG-Affäre.

Das größte Interesse an einem vorzeitigen Ende der Aufklärungen aber hat die SPÖ, deren Parteivorsitzender und Kanzler Faymann sich in der Inseratenaffäre längst in peinlicher Verlegenheit befindet.