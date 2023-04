Kurz plant (weiterhin) keine Rückkehr in die Politik

Graft nach potenziellen Rückkehrplänen in die Politik winkt Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch weiterhin ab. "Zehn Jahre in der Bundesregierung - ich glaube, ich habe meinen Beitrag geleistet", sagte der derzeit als Unternehmer tätige Politiker am Sonntagabend im Rahmen der ORF-Sendung Im Zentrum auf eine entsprechende Frage von Moderatorin Claudia Reiterer.

Er sei sehr glücklich "bei dem, was ich jetzt tue". Ähnlich hatte er sich schon Mitte März im KURIER-Interview geäußert.