Kurz in der Schule: Eine Stunde Motivation für Integration

Für die an- wie abschließende Fragerunde bietet Außenminister Kurz den Schülern des Bernoulli-Gymnasiums das "Du-Wort“ an. Dass er unwesentlich älter sei als die Anwesenden trägt zur angenehmen Atmosphäre bei. Diese hält auch an als er erzählt, dass er nie wirklich aktiv entschieden hätte, in die Politik zu gehen bis er sich unter VP-Vizekanzlerbinnen 30 Minuten entscheiden musste, Integrationsstaatssekretär zu werden. Verhaltener fallen die Antworten aus, was denn genau der Unterschied zwischen assimilieren und integrieren sei. Kurz hat eine knappe Antwort – ebenso wie die drei Botschafter. Unter Integration versteht der 29-jährige Minister ein "positives Zusammenleben“, die Wurzeln nicht zu verleugnen und sich gleichzeitig seinem neuen Heimatland gegenüber loyal zu verhalten, Regeln und Werte einzuhalten.Welche Werte das sind, will der ÖVP-Minister diese Woche vorstellen.Für heuer rechnet Kurz, wie er wenig später – nach einer Konferenz von 12 europäischen Regierungsvertretern, die für Integration zuständig sind – sagt, mit 85000 Flüchtlingen. Von diesen hätten 20000 bis 25000 mit einem positiven Asylbescheid zu rechnen. Zur Sprachvermittlung seien bis dato 10000 neue Kursplätze entstanden.