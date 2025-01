Alt-Kanzler Kurz: "Ich finde es richtig, was Friedrich Merz tut“

Vor wenigen Wochen wird Sebastian Kurz zur Schlagzeile in der deutschen Bild-Zeitung , weil seine Rückkehr in die Politik im Raum steht. Grund: Das Scheitern der Dreier-Koalition zwischen ÖVP , SPÖ und Neos . Mittlerweile ist Karl Nehammer nicht mehr Bundeskanzler und FPÖ-Chef Herbert Kickl mit der Bildung einer Regierung betraut.

In Deutschland steht die Bundestagswahl erst bevor. Am 23. Februar wird in Österreichs größtem und wichtigstem Nachbarland vorzeitig gewählt. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat mit seinem Verhalten im Bundestag nun eine Debatte entfacht, für viele die "Brandmauer" gegen die Alternative für Deutschland (AfD) zum Fallen gebracht. Grund: Union (CDU/CSU) stimmt am Mittwoch mit der AfD für eine generelle Zurückweisung aller Asylsuchenden an den deutschen Grenzen sowie eine dauerhafte Inhaftierung von Ausreisepflichtigen beschlossen, die nicht abgeschoben werden können und nicht freiwillig ausreisen.