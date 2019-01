Schwerpunkt 2019: Wie die SPÖ den Mangel an Hausärzten lösen will

Von rund 18.300 niedergelassenen Ärzten werden in den nächsten zehn Jahren rund 48 Prozent das Pensionsalter erreicht haben. Bei den rund 7000 mit Kassenvertrag sind es sogar mehr als die Hälfte. Laut Ärztekammer braucht es pro Jahr 938 neue Ärzte als Nachbesetzung.

Die Demografie arbeitet gegen uns, erklärt Leo W. Chini, Leiter des Forschungsinstituts für Freie Berufe an der Wirtschaftsuni Wien. Der Bedarf an Ärzten steigt durch die älter werdende Bevölkerung, das Angebot sinkt aber.

Mit 30.000 Vollzeitäquivalenten (laut Berechnungen der Ärztekammer) sei Österreich derzeit recht gut ausgestattet. Bis 2030 werde man aber um die 30 Prozent durch die Pensionierungswelle verlieren.

Keine neue Ärzteschwemme kreieren

Laut Chini müsse man überdenken, wie man mit dem Medizinernachwuchs umgeht: Den Aufnahmetest an den medizinischen Universitäten konzentriere sich derzeit fast ausschließlich darauf, wie lernbereit ein Bewerber ist und zu wenig darauf, wie geeignet er für den tatsächlichen Beruf ist.

Zudem sei die Ausbildungsdauer zu lang: Vom Studienbeginn bis zur fertigen Facharztausbildung vergehen zwölf bis 14 Jahre, für die Allgemeinmedizin etwas weniger.

Was also tun?

"Man muss an mehreren Schrauben drehen", schickt Rendi-Wagner voraus. Den Aufnahmetest einfacher zu gestalten oder die Ausbildungszeit zu verkürzen, könnte zu einer neuen Ärzteschwemme führen. Zur Qualität der Patientenversorgung trage das nicht unbedingt bei.

Ein Ansatz, bezogen auf den Hausärzte-Mangel, ist, den Beruf für den medizinischen Nachwuchs zu attraktivieren. Ihnen fehle es oft nicht nur am nötigen Kapital, wenn sie eine Praxis eröffnen wollen - "es will auch niemand zu Beginn seiner Karriere alleine in einer Praxis sitzen", sagt Rendi-Wagner, die für das Modell der Gruppenpraxen bzw. medizinischen Zentren plädiert.

Zehn Monate lang war sie Gesundheitsministerin und erinnert an die Maßnahmen, die während der rot-schwarzen Regierung gesetzt wurden.

Ausbau medizinischer Zentren

So wurde vor der Wahl im Oktober 2017 auf den letzten Drücker noch das Gesetz für Primärversorgungszentren beschlossen. Das sind Einrichtungen, in denen sich mehrere Ärzte zusammenschließen. Als Musterbeispiel gilt etwa das Zentrum in Enns, Oberösterreich, oder in Wien-Mariahilf.

Rendi-Wagner plädiert für einen Ausbau. In vielen Ländern Europas gehe der Trend in Richtung dieser interdisziplinären Zentren.