Schweiz und Corona: 1.700 Tote, wenig Arbeitslose und Highspeed-Kredite

In der Heimat ging es rund. Die Opposition forderte seinen Rücktritt als Ibiza-U-Ausschuss-Vorsitzender (siehe Artikel oben). Von den Turbulenzen rund um seine Person ließ sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bei seinem Besuch in der Schweiz so gut wie gar nichts anmerken. Er spulte einen Termin nach dem anderen im Gesundheits- und Wirtschaftsministerium sowie im Schweizer Parlament ab.

Im Mittelpunkt der 24-Stunden-Reise: Wie kommt die Schweiz gesundheitlich und wirtschaftlich durch die Corona-Krise? Welche Rolle spielte das Parlament in der Corona-Krise? Viele Maßnahmen waren ähnlich den in Österreich getroffenen. Manches lief aber auch ganz anders. So gibt es in der Schweiz nur eine Empfehlung, Masken zu tragen, aber keine Pflicht. Mit bis zu fünf Menschen durfte man sich im Freien treffen – und zwar nicht nur mit Menschen, die im selben Haushalt leben.

Knapp 1.700 Corona-Tote verzeichnet die Schweiz, das sind um 1.000 mehr als in Österreich. „Wir blicken fast neidisch nach Österreich“, sagte Pascal Strupler, der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit. Wobei man hier die geografische Lage miteinbeziehen muss. Das Tessin nahe der italienischen Grenze und die Orte in der Nähe zu Frankreich hatten sehr hohe Corona-Infektionen. In den deutschsprachigen Kantonen gab es kaum Infizierte.

Ganz anders laufen die Wirtschaftshilfen ab. Bereits am 20. März – vier Tage nach dem Lockdown – wurde das Wirtschaftsprogramm gestartet. 1,9 Millionen Schweizer sind in Kurzarbeit, die gleich für ein Jahr aufgesetzt wurde. Das sind 36 Prozent aller Beschäftigten in der Schweiz.